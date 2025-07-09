Акции криптокомпаний Гонконга выросли на фоне позитива в регулировании

Акции криптовалютных компаний в Гонконге показали рост на фоне оптимизма инвесторов. Участники рынка ожидают запуска системы лицензирования для эмитентов стейблкоинов.

Бумаги брокерской фирмы Guotai Junan International выросли на 28%, согласно Yahoo Finance. Акции лицензированной криптобиржи OSL подорожали на 8%, а котировки Dmall Inc и Victory Securities увеличились на 10% и 33% соответственно.

Рост котировок связан с недавними успехами компаний. Guotai Junan и Victory Securities получили одобрение регулятора на торговлю криптоактивами. OSL — одна из платформ с розничной лицензией. Dmall готовится подать заявку на выпуск стейблкоинов и уже покупает биткоин через биржу HashKey.

Интерес инвесторов подогревает грядущее внедрение правил для «стабильных монет» с 1 августа. Новый режим обяжет эмитентов получать лицензию от Валютного управления Гонконга. По словам министра финансовых услуг Кристофера Хуэя, в этом году власти могут выдать лишь несколько таких разрешений.

Ажиотаж вокруг стейблкоинов также связан с заявлениями главы Народного банка Китая. В июне Пань Гуншэн признал, что они меняют глобальную платежную инфраструктуру. На этом фоне в регионе активно обсуждают выпуск «стабильных монет», привязанных к офшорному юаню.

Сооснователь компании IDA Шон Ли назвал регулирование в Гонконге «очень прогрессивным». По его словам, оно оставляет больше открытости для международных рынков, допуская выпуск многовалютных стейблкоинов.

Однако Ли отметил высокий порог для входа на рынок. По его мнению, Гонконг сосредоточен на B2B-применении, а не на розничных пользователях. Отчасти это связано с низкой осведомленностью общественности о «стабильных монетах» и уже развитой системой внутренних цифровых платежей.

Напомним, в июне гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций.