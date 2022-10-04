Венгрия продавила свои требования в новом пакете санкций ЕС

Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях – к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы упорно вели переговоры и достигли того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводную транспортировку сырой нефти (так мы покупаем сырую нефть, которая нужна для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации не распространяется на морскую транспортировку, которая его заменяет", – заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Будапешту "удалось вывести атомную энергетику из под санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство новой АЭС "Пакш".

Так же, по его словам, ни одно учреждение, имеющее важное значение для сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, не попало в список санкций.

"Таким образом, неоднократно предотвращали санкционные меры, которые угрожают безопасности венгерского энергоснабжения и наносят ущерб венгерскому народу. Мы и дальше будем так же отстаивать национальные интересы Венгрии", - заявил Петер Сийярто.

Ранее, газета Politico сообщила, что в рамках нового пакета санкций «будет согласована правовая основа для введения потолка цен". Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения пока не принято, подчеркивается в статье.

Ряд государств ЕС высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно касающихся цен на нефть.

Издание сообщает, что Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки, пишет издание.

Помимо этого, по информации Politico, "пакет мер также направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности". Он также включает в себя индивидуальные санкции.

Ожидается, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду.