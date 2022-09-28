Власти Беларуси мечтают о 3,8% росте ВВП в 2023 году

Правительство Беларуси планирует рост ВВП в 2023 году на 3,8%, заявил премьер РБ Роман Головченко во вторник на заседании президиума Совмина.

"Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 103,8% (рост на 3,8%)", - сказал Головченко, представляя макропрогноз на следующий год.

Согласно прогнозу, на 2023 год запланирован наибольший за последние 10 лет объем промышленного производства.

"Прирост промышленного производства на 2,4% (в 2023 году) должен обеспечить выход на максимальный объем выпуска промышленной продукции за последние 10 лет", - сказал Головченко.

Такой рост, отметил он, является непростой задачей "особенно в условиях санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков".

Стимулировать экономический рост власти намерены обеспечить рост инвестиций в основной капитал. "С учетом планируемого наращивания инвестиций до уровня 20% к ВВП все должно быть разложено по полкам - проекты, ответственные, источники финансирования".

"Прогноз на следующий год сформирован исходя из целевой задачи выйти на параметры экономического роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, к которому экономика уже заканчивает адаптироваться", - уточнил Головченко.