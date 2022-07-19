Последнее обновление: 19.07.2022 15:47

Лукашенко потребовал обеспечить как минимум нулевой рост ВВП в 2022 году

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить как минимум нулевой рост ВВП в текущем году, не допустив его снижения по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, экономика Беларуси упала на 4,2% по итогам I полугодия.

«… поставлена задача, и ее надо выполнять», - сказал Лукашенко на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником.

«Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года", - уточнил Лукашенко.

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