ЕАБР прочит Беларуси замедление экономики в 2022 году до 0,7%

Евразийский банк развития (ЕАБР) в базовом прогнозе ожидает замедления темпов экономического роста в Беларуси в 2022 году до 0,7%, но не исключает и снижения ВВП из-за возможного усиления негативного влияния западных санкций.

"Рост белорусской экономики в базовом сценарии прогнозируется в 2022 году в размере 0,7%. Импульс со стороны внешнего спроса ослабнет, так как рост ВВП стран - ключевых торговых партнеров замедлится после прохождения активной фазы восстановления", - говорится в опубликованном в четверг макропрогнозе для экономик стран-участниц ЕАБР, передает Интерфакс-Запад.

В базовом прогнозе эксперты банка учитывают возможное ослабление белорусского экспорта по мере нормализации мирового спроса на сырье, сдержанный внутренний спрос, сдерживающие денежно-кредитные условия и риски усиления последствий западных санкций.

В связи с этим, "темпы роста потенциального ВВП Беларуси в среднесрочной перспективе составляют около 1% в год", - считают эксперты.

Оценка экономического роста по итогам 2021 года снижена до 2,1% с 2,5% (октябрьский прогноз ЕАБР) в связи с окончанием во втором квартале периода восстановительного роста и снижением урожая зерна.

В части прогноза на 2022 год эксперты не исключают более глубокого влияния западных санкций на белорусскую экономику, что может привести к рецессии.

"В полную силу ограничения со стороны ряда западных стран заработают ближе к концу 2021 года или в первой половине 2022 года. При неблагоприятном развитии событий в 2022 году нельзя исключать экономического спада, масштаб которого может составить 1-4%", - говорится в публикации.

По мнению экспертов, в случае реализации риска можно ожидать давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспортных доходов, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата.

Кроме того, "в случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек, (...) при неблагоприятном развитии событий возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности".

Они также отмечают, что 2022-2024 годах ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам Беларуси более чем до $3,5 млрд в год.

"В условиях сравнительно низкого потенциала экономического роста, ограниченных бюджетных и золотовалютных резервов безусловное выполнение долговых обязательств потребует ежегодного рефинансирования значительной их части", - говорится в обзоре.

По базовому прогнозу ЕАБР, инфляция в Беларуси в 2021 году составит 10% (в октябре годовая инфляция составила 10,5% - ИФ) и затем снизится до 7,4% в 2022 году и 5,5% в 2023 году.

"Этому могут способствовать постепенная нормализация производственно-логистических цепочек в мире, предполагаемая в базовом сценарии стабилизация цен на сырьевых рынках, а также прогнозируемое нами замедление инфляции в России в 2022 году до 4,9%. Сдержанная динамика внутреннего спроса также будет ограничивать развитие инфляционных процессов", - отмечается в материалах.

Эксперты банка прогнозируют, что денежно-кредитные условия в Беларуси будут сдерживающими. В базовом сценарии они ожидают ставку рефинансирования около 10% в первой половине следующего года (сейчас 9,25%). При условии ослабления инфляционного давления, обеспечения финансовой стабильности и отсутствия сильных шоков на валютном рынке они допускают снижение ставки ближе к 9-9,5% к концу 2022 года и ее динамику около 9% в 2023 году.

В базовом сценарии ЕАБР ожидает постепенного ослабления белорусской нацвалюты к доллару в среднесрочной перспективе. По прогнозу, среднегодовой курс снизится с 2,53 бел. руб./$1 в 2021 году до 2,65 бел. руб./$1 в 2022 году и 2,82 бел. руб./$1 в 2023 году.