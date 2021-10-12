МВФ резко улучшил оценку ВВП Беларуси в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз по ситуации в экономике Беларуси в 2021 году после резкого ухудшения прогноза в апреле этого года.

В соответствии с опубликованным во вторник обзором World Economic Outlook (WEO), фонд ожидается роста ВВП страны в этом году на 2,1%, тогда как в апреле прогнозировал снижение на 0,4%.

Фактически МВФ вернулся к оценке роста белорусской экономики на 2021 год, которая была дана в прошлогоднем октябрьском WEO - тогда фонд предполагал увеличение ВВП Беларуси на 2,2%, передает Интерфакс-Запад.

Между тем, оценка роста ВВП в 2022 году снижена по сравнению с апрельской - до 0,5% с 0,8%.

Кроме того, МВФ вновь ухудшил оценку инфляции в Беларуси в 2021-2022 годах. Теперь рост потребительских цен в этом году прогнозируется на уровне 9,2% (ранее 6,9%). В следующем году инфляция может замедлиться до 8,3% (ранее 5,5%).

Одновременно фонд улучшил оценку сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси, ожидает профицита текущего счета в 0,4% ВВП (ранее прогнозировался дефицит 0,3% ВВП). Прогноз дефицита текущего счета на 2022 год подтвержден на уровне 0,7% ВВП.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) 6 октября также резко поменял оценки ситуации в белорусской экономике на 2021-2022 годы и теперь прогнозирует рост ВВП страны в этом году на 1,2%, тогда как в июне подтвердил свой мартовский прогноз по снижению ВВП Беларуси на 2,2%, и его падение в следующем году на 2,8% вместо роста на 1,9% в предыдущем обзоре.