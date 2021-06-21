Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает замедление роста ВВП Беларуси во втором полугодии, по результатам первого он составит порядка 3%.

«Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года», - отмечается в экономическом обзоре ЕАБР в понедельник.

По мнению экспертов банка, «импульс для белорусского экспорта ослабнет по мере завершения активной фазы восстановления российской экономики и начала действия санкций западных стран». В ЕАБР считают, что на внутренний спрос будет оказывать давление высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования.

По данным ЕАБР рост ВВП Беларуси в мае связан исключительно с низкой базой прошлого года.

«Рост ВВП Беларуси в мае оценивается ЕАБР в 5,4-5,8% год к году и связан исключительно с низкой базой прошлого года», - отмечают эксперты. Рост ВВП в январе - мае составил 3,1%, его поддерживают экспортные отрасли на фоне сильного внешнего спроса - это деревообработка, производство машин и оборудования, транспортных средств. В то же время драйверы восстановления начала года, калийное производство и нефтепереработка (около 0% и минус 4,6% год к году в мае), теряют импульс к росту из-за исчерпания эффекта низкой базы. Низким остается и внутренний спрос: розничный товарооборот, по расчету ЕАБР, стагнирует, а инвестиции сократились в январе - мае на 10,4% год к году.