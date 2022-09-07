Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Падение ВВП Беларуси в августе 2022 года замедлится на 0,5 процентных пункта

Падение ВВП Беларуси по итогам восьми месяцев 2022 года замедлиться на 0,5 процентных пункта и составит 4,7%.

Такой прогноз озвучил замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич. В июле, то есть за 7 месяцев, падение экономики составило 5,2%.

«Главным образом, данное ускорение будет обеспечено за счет хорошего урожая и, как следствие, увеличения производства продукции сельского хозяйства», - пояснил замедление снижения ВВП Ярошевич.

«Немаловажно, что вопреки внешнему давлению удается не допускать отрицательной динамики в других секторах экономики – все ключевые отрасли, по нашим оценкам, сработают примерно на уровне января–июля. Это свидетельствует об успешной адаптации реального сектора к санкционным ограничениям», – также сказал замминистра.

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