Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

МВФ прочит Беларуси падение ВВП в текущем году на 7%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Беларуси в 2022 году до 7%, следует из осеннего обзора мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал падение ВВП Беларуси на 6,4% из-за усиления западных санкций. МВФ также понизил оценку возможного роста экономик Беларуси в 2023 году с 0,4% до 0,2%.

МВФ также пересмотрел прогноз по инфляции с 12,6% (апрельская оценка) до 16,5% (октябрьская оценка) по итогам 2022 года, предсказывая ее некоторое замедление в 2023 году до 13,1%.

Белорусские власти планируют по итогам года победить рецессию и выйти на нулевой рост, а в 2023 году обеспечить рост ВВП на 3,8%.

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