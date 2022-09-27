Газпром сообщил о выплате дивидендов благодаря рекордной выручке из-за взлетевших цен на газ

Компания Газпром выплатит дивиденды за первое полугодие 2022 года благодаря рекордной прибыли из-за высоких цен на газ, сообщил зампредправления Газпрома Фамил Садыгов.

«Чистая прибыль составила 2,514 трлн руб., что не только в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021 года, но и больше суммарной прибыли Группы «Газпром» за два предыдущих календарных года», - сообщил Садыгов.

«Столь сильный финансовый результат позволил нам впервые рассмотреть возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов. Размер дивидендной базы за 6 месяцев 2022 года, после применения неденежных корректировок в рамках Дивидендной политики, составил 2,416 трлн руб., что эквивалентно 51,03 рубля на акцию», - уточнил он.

По его словам, средняя цена экспорта газа Газпрома в дальнее зарубежье за 6 месяцев 2022 года более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 года.

«EBITDA Группы «Газпром» за 6 месяцев 2022 года составила 3,052 трлн руб., что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом», - сообщил топ-менеджер.

Он проинформировал, что объем общего долга компании снизился почти на 1,4 трлн руб. до 3,467 трлн руб.

«На величину общего долга положительное влияние оказало укрепление рубля в отчетном периоде на 31% к доллару США и на 36% к евро… Объем Чистого долга, скорректированного на депозиты, составил 1,250 трлн руб., снизившись за 6 месяцев более чем в два раза – до минимальных отметок за последние семь лет. Денежные средства и их эквиваленты, а также банковские депозиты на балансе Группы (подушка ликвидности) суммарно составили 2,218 трлн руб. Уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг / EBITDA** по итогам 6 месяцев 2022 года снизился до крайне низкого уровня 0,23», - рассказал Садыгов.