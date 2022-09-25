Канада не дала визы делегации Беларуси для участия в заседании ICAO

Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации (ICAO) по принудительной посадке самолетf Ryanair в Национальном аэропорту Минска.

Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью РИА «Новости».

"Буквально через несколько дней должно состояться заседание ICAO, на котором будет рассматриваться этот доклад. Мы были готовы направить туда нашу делегацию… Однако, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убежден, что все это целенаправленно спланировано. Это говорит о том, что они просто опасаются услышать конкретные аргументы, опровергающие домыслы, изложенные в этом докладе", - заявил Макей.

Он назвал такое решение канадских властей политизацией ситуации вокруг доклада и допустил, что отказ пустить белорусских экспертов свидетельствует "о явно сфабрикованных вещах, сфабрикованных документах, сфабрикованном докладе".

Принудительная посадка в мае 2021 года в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, позволила властям РБ арестовать одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.