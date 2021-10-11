Канада обещает давление на режим в Минске ради освобождения политзаключенных

Канада совместно с международным сообществом требует от правящего в Беларуси режима освобождения всех политических заключенных.
Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, передает Укринформ.
"Канада продолжит работать с партнерами из ЕС, Великобритании и США, требуя освобождения незаконно задержанных белорусов, в том числе журналистов и правозащитников", - сказал Гарно.
Он подчеркнул, что "нарушение прав человека и агрессия, совершенная белорусскими чиновниками, - абсолютно неприемлемы". "Мы продолжим добиваться диалога по существу между властью и оппозицией, и, самое важное, требовать прекратить поддерживаемое государством насилие и нарушение прав человека", - подчеркнул министр.
Гарно также призвал международное сообщество к сотрудничеству для укрепления основанного на правилах международного порядка.
По состоянию на 8 октября, в Беларуси правозащитники признали политическими заключенными 801 человека.