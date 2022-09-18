ЕАБР считает замедление инфляции в Беларуси временным

Аналитики ЕАБР указали на временный характер замедления инфляции в Беларуси, назвав сезон урожая главной причиной замедления.

«Инфляция в Беларуси замедлилась с 18,1% г/г в июле до 17,9% г/г в августе. Снижение роста потребительских цен объясняется удешевлением плодоовощной продукции», - говорится в еженедельном обзоре банка.

«Базовая инфляция в августе продолжила увеличиваться и достигла 20,7% г/г после 20,1% г/г в июле. Это указывает на сохранение ценового давления, в том числе из-за нарушенных производственных и логистических цепочек. Сдерживанию роста цен способствует слабый внутренний спрос и возросший урожай зерновых культур в Беларуси. Под воздействием этих факторов годовая инфляция может снизиться примерно до 17,5% г/г в сентябре», - допустили эксперты.