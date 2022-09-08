В августе годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 17,9%

Потребительские цены на товары и услуги в августе 2022 года выросли на 17,9% в годовом выражении (к августу 20221 года), сообщил Белстат.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%, в мае 17,0%, в июне – 17,6%, в июле – 18,1%.

По сравнению с июлем 2022 года цены в августе выросли на 0,1%. С начала года рост цен уже составил 13,8%.

Продовольственные товары в августе подорожали на 18,9% в годовом выражении, снизились на 0,7% к июлю и выросли на 12,7% с начала года. Непродовольственные товары подорожали соответственно на 20,9%, 0,9% и 18,2%.

Цены и тарифы на услуги в годовом выражении выросли на 12,2%, с начала года - 9,9% и на 0,3% к июлю.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 116,8%.