МАРТ называет российский рубль причиной высокой инфляции в Беларуси

Увеличение прироста потребительских цен в Беларуси в июне-июле (18,1%) в годовом выражении происходит, прежде всего, из-за удорожания непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому, говорится в комментарии МАРТ РБ.

За последние два месяца белорусский рубль ослаб к российскому рублю на 13,2%, (на 30,6% за последние 12 месяцев). Значимое влияние курса российского рубля на внутренние цены обусловлено высокой долей импорта товаров из Российской Федерации, утверждает МАРТ

В июле по сравнению с предыдущим месяцем наибольшими темпами ускорился годовой прирост цен на синтетические моющие средства (на 4,4 процентных пункта до 25,9 процента), чай (на 3,3 процентных пункта до 33 процентов), обувь (на 2,3 процентных пункта до 8,9 процента), электротовары (на 1,2 процентных пункта до 26,9 процента), одежду (на 1 процентный пункт до 8,8 процента). Мясо и мясопродукты за прошедшие двенадцать месяцев подорожали на 17,8 процента, хлеб и изделия хлебобулочные – на 15,1 процента, молоко и молочные продукты – на 13,9 процента.

Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация цен на рынке плодоовощной продукции: за последние 4 месяца (с апреля до июля 2022 г.) годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 20 процентов. Также отмечается замедление прироста цен на автомобильное топливо, по оценке, до 22,6 процента (25 процентов месяцем ранее), мебель – до 16 процентов (18 процентов в июне), обои – до 12,5 процента (13,5 процента).

По сравнению с предыдущим месяцем в июле продолжилось удорожание товаров мясомолочной группы: мясо и мясопродукты по отношению к предыдущему месяцу подорожали порядка 1,1 процента, молоко и молочные продукты – на 1,3 процента.

Значительное влияние на инфляцию по-прежнему оказало увеличение цен на туристические услуги (они подорожали на 6,6 процента), а также товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары (на 1,8 процента), кондитерские изделия (на 1,9 процента), легковые автомобили (на 3 процента), парфюмерно-косметические товары (на 2,3 процента), синтетические моющие средства (на 4,6 процента).

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 10 процентов, в том числе овощи – на 14,2 процента, фрукты – на 11,3 процента. Цены на капусту белокочанную снизились на 41,2 процента, помидоры – на 14,8 процента, огурцы – на 12,9 процента, яблоки – на 10,3 процента. Отмечается замедление интенсивности ежемесячного увеличения цен на картофель: за месяц – на 0,7 процента против 28,5 процента месяцем ранее.

Прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 11,8 процента в годовом выражении, что ниже общего уровня инфляции (18,1 процента).

По отношению к предыдущему месяцу повышены цены (тарифы) на табачные изделия (на 2,2 процента; в годовом выражении прирост цен составил 22,1 процента), услуги детских дошкольных учреждений (на 9,3 процента; 19,4 процента в годовом выражении). Кроме того, в отчетном месяце повышены тарифы на охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны Министерства внутренних дел.