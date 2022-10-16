ЕАБР: Борьба с повышением цен в Беларуси может замедлить инфляцию до конца года

Объявленная властями Беларуси борьба с повышением цен может привести к замедлению инфляции в 2022 года.

Такое мнение высказывают эксперты ЕАБР, комментируя замедление инфляции в Беларуси в сентябре до 17,4% в годовом выражении.

«Сдержанный внутренний спрос и коррекционное укрепление белорусского рубля к российскому способствовали снижению базовой инфляции до 20% г/г в сентябре с 20,7% г/г в августе. Замедлился и рост цен на административно регулируемые товары и услуги», - указывают эксперты банка на другие причины замедления инфляции.

«Проинфляционное давление сохраняется со стороны повышения затрат на проведение финансовых транзакций, поставки товаров и комплектующих. Усиление регулирования цен может привести к дальнейшему замедлению инфляции в оставшейся части 2022 года», отмечается в комментарии.