Госдума РФ одобрила продление размещения в Беларуси двух военных объектов

Госдума РФ ратифицировала два межправительственных протокола о продлении на 25 лет использования российскими военными двух объектов на территории Беларуси.

В частности, продлен срок соглашения о строительстве, использовании и содержании узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и белорусской радиостанции Вилейка. Первоначально соглашения были заключены в январе 1995 года. Межправительственные протоколы об их продлении были подписаны в Москве 20 октября 2021 года. Российское правительство внесло документы в Думу для ратификации в июле 2022 года. Белорусский парламент ратифицировал их в марте.

Узел "Барановичи" - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), он предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН, передает Интерфакс.

Прекращение действия соглашения приведет к выводу узла "Барановичи" из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении. Недвижимое имущество узла "Барановичи" и земельный участок, на котором он расположен, в соответствии с этим соглашением, переданы белорусской стороной в пользование России на безвозмездной основе.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ России в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил России.

Также станция используется для радиоподавления сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Недвижимое имущество радиостанции и земельный участок, на котором она расположена, переданы белорусской стороной в пользование России на период действия соглашения на безвозмездной основе без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Если действие соглашения будет прекращено, это приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.