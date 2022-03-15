Последнее обновление: 15.03.2022 11:35

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала соглашения о военных базах России

Депутаты нижней палаты парламента РБ одобрили законопроект, предусматривающий дальнейшее размещение двух российских военных объектов на территории Беларуси

Речь идет о 43-м узле связи ВМФ России возле города «Вилейка», обеспечивающем прямую и обратную связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов; а также об узле связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах.

Размещение российских военных объектов продлено еще на 25 лет.

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