Последнее обновление: 10.11.2021 16:44

Российские бомбардировщики будут кружить в белорусском небе на регулярной основе

Беларусь увеличила состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы со странами ЕС.

"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Также сообщается, что в целях "адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле выполнены задачи патрулирования границы в воздушном пространстве РБ с привлечением двух самолетов Ту-22 М3 Воздушно-космических сил России».

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе», - подчеркивается в сообщении.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование