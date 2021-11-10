Российские бомбардировщики будут кружить в белорусском небе на регулярной основе

Беларусь увеличила состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы со странами ЕС.

"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Также сообщается, что в целях "адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле выполнены задачи патрулирования границы в воздушном пространстве РБ с привлечением двух самолетов Ту-22 М3 Воздушно-космических сил России».

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе», - подчеркивается в сообщении.