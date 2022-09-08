Страны ЕС не договорились о потолке цен на российский газ

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить потолок цен на российский природный газ.

"Россия использовала свои поставки газа в качестве оружия для разжигания энергетического кризиса следующей зимой, а также для того, чтобы ослабить нашу экономику и политически расколоть Европейский Союз. Мы должны гарантировать, что их усилия потерпят неудачу", — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, председатель экстренного совещания, заявил коллегам: "Нас нельзя шантажировать".

Он надеялся преодолеть другие расхождения во взглядах на предложения по восстановлению доступности цен на природный газ и электроэнергию, передает Associated Press.

Несколько министров заявили, что достижение соглашения будет непростым, учитывая энергетический баланс, поставки и потребности каждой страны, но они признали, что время имеет решающее значение, если наиболее уязвимые люди в Европе хотят получить своевременную помощь.

Министры передадут свои мнения Европейской комиссии, которая представит предложение для государств-членов на следующей неделе. После этого страны ЕС снова проведут оценку, и есть надежда, что решение может быть принято в начале октября.

Еврокомиссия уже призвала к установлению потолка цен на российский природный газ и добивается "солидарного вклада" от европейских нефтегазовых компаний, получивших невероятную прибыль от роста цен на энергоносители.