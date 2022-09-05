Россия и Китай переходят на расчеты в рублях и юанях за поставляемый газ

Газпром и китайская госкомпания CNPC подписали дополнительные соглашения к договору купли-продажи газа по газопроводу «Сила Сибири», предусматривающие переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.

Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

«Отдельное внимание стороны уделили газопроводу «Сила Сибири – 2» в России и газопроводу «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы», - также сказано в сообщении.