Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Украина ждет от ЕС отключения российских и белорусских банков от SWIFT

Украина ждет от ЕС полного энергетического эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT.

Об этом премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

«Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых мы ожидаем от ЕС и других наших партнеров. Россия ведет энергетическую войну против Европейского Союза, и Европа должна реагировать соответствующим образом», — заявил Шмыгаль.

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