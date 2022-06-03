ЕС в рамках шестого пакета десфитизирует белорусский Белинвестбанк

В свете продолжающейся агрессивной войны России против Украины и поддержки ее Беларусью, а также сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами на Украине, Совет Европы принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Беларуси.

«Принятым сегодня пакетом мы усиливаем ограничения способности Кремля финансировать войну, вводя дополнительные экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, имевших место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина», - заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов.

Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отсрочки в отношении импорта российской морской нефти и вакуумного газойля соответственно.

ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также и Белорусский банк развития и реконструкции (Белинвестбанк).

ЕС приостанавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Россия 24» и «Международный ТВ Центр». Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов. В соответствии с Хартией основных прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, т.е. исследования и интервью.

ЕС расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Такие дополнения к списку включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Это будет включать 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

ЕС запретит предоставление России бухгалтерских, PR- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

Кроме того, Совет решил ввести санкции против дополнительных физических и юридических лиц: лиц, ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, лиц, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей перечисленных олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний, занимающихся обороной. и финансовая организация.

«ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, совершаемые российскими войсками, и причиняемые ими страдания и разрушения невыразимы. ЕС призывает Россию предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход для всех заинтересованных гражданских лиц. Он также призывает Россию немедленно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в Россию», - говорится в сообщении.

«Европейский Союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее», - подчеркивается в сообщении.

Правовые акты ЕС будут опубликованы в Официальном журнале.