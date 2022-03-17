Visa и Mastercard c 19 марта прекращают работу с белорусской дочкой Сбера

Международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить свою работу со Сбер Банком (Беларусь) с 19 марта 2022 года, говорится в сообщении белорусского Сбера.

«Платежи за рубежом, а также в зарубежных и отечественных интернет-магазинах картами Visa и Mastercard Сбер Банка (Беларусь) будут ограничены. Мы рекомендуем клиентам, находящимся за границей, снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты (отели, билеты)», - говорится в сообщении.

«Все карты клиентов Сбера продолжат работать на территории Беларуси в прежнем режиме, по ним можно будет совершать все операции, в том числе снимать наличные, осуществлять переводы внутри ЕРИП и Сбер Банка, расплачиваться в оффлайн магазинах. Это возможно благодаря тому, что на территории Беларуси все платежи проходят через национальный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных систем», - отмечается в сообщении.