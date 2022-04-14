Банк SEB с июня прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси

Банк SEB в странах Балтии с июня прекратит обслуживание платежей в Россию и Беларусь и из этих стран в любой валюте.

Это решение принято в свете рисков, связанных с геополитикой и санкциями, говорится в сообщении банка, передает Интерфакс

После 31 мая регулярные платежи будут прекращены автоматически. С июня банк будет обеспечивать платежи в Россию и Белоруссию и из этих стран только в том случае, если они необходимы для обеспечения важнейших государственных функций или будут совершаться в целях гуманитарной помощи или для выплаты пенсий.

Ранее группа Swedbank решила прекратить платежи в Россию и Беларусь и из этих стран, ссылаясь на требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).