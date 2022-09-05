Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Снопков обещает беларусам китайский свифт и пластик UnionPay

Белорусские банки подключатся к китайской национальной системе банковских переводов CIPS, сообщил сегодня первый вице-премьер Николай Снопков, назвав эту систему почему-то «китайским аналогом SWIFT».

"Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - сказал Снопков.

По его словам, первым к китайскому свифту подключится Беларусбанк, а затем и другие банки.

Снопков также радостно сообщил, что в Беларуси начнут выпускать банковские карточки китайской платежной системы UnionPay.

"То есть карточки, которыми белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и еще в более чем сотне стран мира", - сказал Снопков, забыв уточнить «при условии, что банк эмитент не находится под западными санкциями».

Право «первой ночи» на UnionPay получит опять же Беларусбанк.

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