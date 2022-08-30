Страны Балтийского моря договорились резко увеличить мощности ветряной электрогенерации

Страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, договорились о развитии сотрудничества с целью укрепления энергобезопасности региона и увеличения мощности ветряной электрогенерации в семь раз до 2030 года, сообщает ERR.

На встрече Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Германия, Финляндия и Дания подписали декларацию, в которой констатируют, что Россия использует энергию как оружие, поэтому важно укреплять энергетическую безопасность Европейского Союза и как можно быстрее отказаться от использования российских энергоносителей.

Министры, отвечающие за сферу энергетики, договорились о более конкретной программе действий, согласно которой страны региона Балтийского моря договорятся о целевых мощностях в области энергии ветра на 2030, 2040 и 2050 годы.

"Мы наметили шаги, необходимые нашему региону для увеличения энергонезависимости и широкого использования возобновляемой энергии. Климатические цели и достижения зеленого перехода являются нашими долгосрочными ориентирами. Российская агрессия против Украины показала, что для их достижения мы должны ускорить темп", - отметила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас после завершения встречи.

"Мы можем использовать огромный потенциал Балтийского моря в области энергии ветра для отказа от российских энергоносителей и, соответственно, уменьшить доходы России от их продаж, поскольку Кремль использует их для финансирования своей военной агрессии против Украины", - подчеркнула она.