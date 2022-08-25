Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Северная Македония на месяц объявляет кризисную ситуацию в энергетике

Северная Македония с 1 сентября в месяц объявит кризисную ситуацию в энергетике, сообщают европейские медиа.

Одновременно вступят в силу два правительственных решения – по кризисной ситуации в сфере энергоснабжения в Скопье и на всей территории страны.

Внедрение кризисной ситуации позволит правительству выделять шаги из бюджета для реагирования на нее.

Также с 1 сентября вступят в силу правительственные меры по экономии электроэнергии, которые будут обязательными для публичного сектора и рекомендательными - для частных компаний и домохозяйств.

При этом вице-премьер по экономическим вопросам Фатмир Битичи заверил, что гражданам не стоит беспокоиться и тепло и электроэнергия будут.



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