Северная Македония на месяц объявляет кризисную ситуацию в энергетике

Северная Македония с 1 сентября в месяц объявит кризисную ситуацию в энергетике, сообщают европейские медиа.

Одновременно вступят в силу два правительственных решения – по кризисной ситуации в сфере энергоснабжения в Скопье и на всей территории страны.

Внедрение кризисной ситуации позволит правительству выделять шаги из бюджета для реагирования на нее.

Также с 1 сентября вступят в силу правительственные меры по экономии электроэнергии, которые будут обязательными для публичного сектора и рекомендательными - для частных компаний и домохозяйств.

При этом вице-премьер по экономическим вопросам Фатмир Битичи заверил, что гражданам не стоит беспокоиться и тепло и электроэнергия будут.