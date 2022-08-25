Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

ЕС может повысить взнос и увеличить сроки выдачи виз для граждан Беларуси и РФ

Беларусам и россиянам, путешествующим в ЕС, возможно, придется платить более высокие взносы и дольше ждать туристической визы, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, принять это решение могут уже на следующей неделе в Праге, на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. Председательствующая сейчас в ЕС Чехия предложит отменить действующую сейчас упрощенную процедуру получения виз для граждан Беларуси и России.

Это значит, что граждане России и Беларуси должны будут платить не половину визового сбора в размере 35 евро (как было на протяжении последней пары десятилетий), а все 70.

Кроме того будет усложнена бюрократическая процедура, что наверняка существенно затянет процесс рассмотрения документов.

Bloomberg называет это решение компромиссным, учитывая тот факт, что некоторые страны ЕС требовали полностью запретить гражданам РФ посещать Европу в качестве туристов.

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