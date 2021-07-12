Еврокомиссия не станет лишать беларусов возможности получать визы

Информация о намерениях Еврокомиссии приостановить выдачу виз беларусам не подтверждается, сообщила пресс-служба Светланы Тихановской.

«Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз беларусам не подтвердилась», - заявила Тихановская.

«Мы находимся в постоянном контакте с международными партнёрами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси – помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз – ведь все двери, которые закрывает режим, мы, беларусы, сейчас стараемся открыть», - подчеркнула она.

Ранее, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси из-за увеличения нелегальной миграции через белоруско-литовскую границу.

В этой связи Тихановская напомнила еврокомиссару Илве Йоханссон, что «санкции должны касаться режима, а не людей».