Канада вернет Германии остальные пять турбин "Северного потока"

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду заявила, что Канада намерена передать Германии остальные пять турбин российского газопровода "Северный поток", которые находились на канадской территории на техобслуживании.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", – сказала Жоли в эфире CBC.

Ранее власти Канады объяснили этот шаг необходимостью обеспечить поставку газа для Германии. Также Канада утверждает, что Кремль использовал бы ее отказ вернуть турбину, чтобы направить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

"Канада не хочет давать каких-либо оправданий Путину, чтобы он продолжал использовать свой экспорт энергии в Европу как оружие", - считает Жоли.