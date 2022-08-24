Последнее обновление: 24.08.2022 13:08

Польша планирует вложить в модернизацию армии более 520 млрд. злотых к 2035 году

Власти Польши планируют серьезно усилить вооруженные силы и до 2035 года инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро), заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от мощи собственной армии и альянсов, членом которых она является.

По его словам, речь идет о рекордной для истории Польши сумме в 524 млрд злотых – на модернизацию оружия и военного оборудования в рамках плана модернизации до 2035 года.

"Последствия многих лет пренебрежения (вопросами обороны), включая расформирование подразделений, нужно преодолеть… Я хочу, чтобы это звучало громко: увеличение расходов на безопасность Польши и Поляков - это сейчас самое важное. Мы должны еще больше ускорить модернизацию армии, потому что это единственная правильная реакция на варварское нападение РФ на Украину… Эти гигантские расходы должны обеспечить, что никто не решится нападать на нас", - подчеркнул он.

Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша, хотя и является членом НАТО, должна быть способна усмирить потенциального агрессора самостоятельно.

В июле Польша подписала соглашения о покупке в Южной Корее 48 истребителей, 180 танков и более 600 гаубиц.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование