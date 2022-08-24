Польша планирует вложить в модернизацию армии более 520 млрд. злотых к 2035 году

Власти Польши планируют серьезно усилить вооруженные силы и до 2035 года инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро), заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от мощи собственной армии и альянсов, членом которых она является.

По его словам, речь идет о рекордной для истории Польши сумме в 524 млрд злотых – на модернизацию оружия и военного оборудования в рамках плана модернизации до 2035 года.

"Последствия многих лет пренебрежения (вопросами обороны), включая расформирование подразделений, нужно преодолеть… Я хочу, чтобы это звучало громко: увеличение расходов на безопасность Польши и Поляков - это сейчас самое важное. Мы должны еще больше ускорить модернизацию армии, потому что это единственная правильная реакция на варварское нападение РФ на Украину… Эти гигантские расходы должны обеспечить, что никто не решится нападать на нас", - подчеркнул он.

Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша, хотя и является членом НАТО, должна быть способна усмирить потенциального агрессора самостоятельно.

В июле Польша подписала соглашения о покупке в Южной Корее 48 истребителей, 180 танков и более 600 гаубиц.