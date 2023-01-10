Польша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью

Власти Польши создают в граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве новое военное соединение - Первую дивизию пехоты легионов.

Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он не назвал численность личного состава новой дивизии, однако именно дивизии - крупнейшие формирования в вооруженных силах Польши в мирное время – насчитывают от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы “максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу”, а также польскими самоходными гаубицами Krab и южнокорейскими К9.