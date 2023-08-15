Польша изменит структуру управления армии

Президент Польши Анджей Дуда объявил планы изменений в структуру управления в армии, в частности, по созданию Командования объединенных сил.

Президент объявил, что считает необходимым создать Командование объединенных сил.

"Есть явная потребность объединить систему командования польской армией... Верю, что в результате изменений, которые будут предложены в ближайшем будущем, законодательных изменений, будет создано Командование объединенных сил, надзор за которым будет иметь начальник Генерального штаба", – заявил Дуда, передает РАР.

Он также объявил о намерениях восстановить командование родов войск, общая структура которого будет одинаковой в мирное и военное время.

"Создание объединенной системы командования, унифицированных процедур для мирного и военного времени поможет нам выходить из сложных ситуаций, если Польша окажется перед внешней угрозой... Роли будут распределены, задачи определены, выполнение отработано – каждый будет знать, где он должен быть и каковы его обязанности", – сказал президент.