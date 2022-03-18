Последнее обновление: 18.03.2022 19:05

Польша в 2 раза увеличит численность армии

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «Об обороне отечества», сообщает канцелярия главы государства.

Документ подразумевает увеличение численности польской армии в два раза до 300 тыс. человек: 250 тыс. профессиональных военных и 50 тыс. бойцов войск территориальной обороны.

В настоящий момент армия Польши насчитывает 115,5 тыс. профессиональных солдат и 32 тыс. бойцов территориальной обороны.

Расходы страны на оборону составят не менее 2,2% ВВП в 2022 году и вырастут до 3% ВВП в 2023-м и последующих годах.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование