Украина разорвала соглашение с Россией об обеспечении параллельной работы энергосистем

Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает ТАСС.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания кабмина.