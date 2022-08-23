Последнее обновление: 23.08.2022 09:16

Украина разорвала соглашение с Россией об обеспечении параллельной работы энергосистем

Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает ТАСС.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания кабмина.



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