Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса, сообщает КоммерсантЪ.

Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.

Запуск продукта потребует существенных инвестиций и решения проблем с логистикой, которая продолжает дорожать.

Tchibo называет себя четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот в 2020 году — €3,13 млрд. Tchibo GmbH принадлежит семье Михаэля и Вольфганга Герц, которая также владеет долей в крупном производителе средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, La Prairie и др.).

Tchibo GmbH — не единственный крупный производитель кофе, покинувший российский рынок с начала военных действий РФ на Украине. В мае финская Paulig объявила о продаже предприятия в Твери главе Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio) гражданину Индии Викасу Сои. В течение лета фабрика, которая теперь работает как компания «МилФудс», продолжит выпускать кофе под брендом Paulig, а в сентябре начнет продажу продукции под новой маркой.