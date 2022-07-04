Владелец Reserved продал российский бизнес компании из ОАЭ

Польский ритейлер LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay, передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру.

Точки продаж в России после временного закрытия из-за военной агрессии в сторону Украины теперь возобновили работу под новыми вывесками, сообщает КоммерсантЪ.

Новым владельцем российского подразделения LPP стала компания «Фар ист сервисиз-фзко», получившая 95% «РЕ Трэйдинг». Еще 5% перешли гендиректору российского подразделения LPP Анне Пилюгиной, занимающей эту должность с 2013 года.