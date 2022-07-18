Последнее обновление: 18.07.2022 19:46

Уходящая из России IKEA ограничила время покупок на сайте до 15 минут

IKEA ограничила время покупок на сайте после ожидания очереди 15 минутами, свидетельствует сайт магазина.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе IKEA создала очередь на своем российском сайте, где проходит распродажа товаров. В нее пользователь попадает при входе на главную страницу. Компания указала, что личный кабинет и список покупок недоступны, товары нужно добавлять сразу в корзину, сообщает РБК.

Оформление заказов в Москве и Петербурге 14 июля было приостановлено, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняли.

IKEA объявила о прекращении работы в России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику.

Товары на складах IKEA решила распродать онлайн. Распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт компании перестал работать. В IKEA сбой объяснили техническими причинами.

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