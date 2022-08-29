Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

Ericsson до конца года закроет представительство в РФ

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники, головная компания Ericsson уведомила об этом российское подразделение 22 августа.

В Ericsson газете сообщили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в РФ, обещая "финансовую и социальную" поддержку сотрудникам.

28 февраля Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ и анализирует санкции, введенные на фоне военной спецоперации РФ на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в РФ на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.

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