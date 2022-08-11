Власти РБ объявят BYPOL террористической организацией

Генпрокурор РБ Андрей Швед с подачи главы КГБ РБ направил в Верховный Суд заявление о признании террористической организации «BYPOL» и ее структурных подразделений «Сітуацыйна – аналітычны центр» и «Мобилизационный план «Перамога».

«Установлено, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Республики Польша по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси. Первоначальной целью являлась вербовка действующих сотрудников правоохранительных органов, не поддерживающих законно избранную власть, для склонения их к предательству интересов службы и использования занимаемого положения в экстремистской деятельности», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

По мнению властей, с мая 2021 года BYPOL используется с целью «объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам (в рамках т.н. Мобилизационного плана «Перамога»), формирования у них радикальных взглядов для последующего их склонения к совершению экстремистских деяний (в том числе актов терроризма). Конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь».

«На информационных ресурсах организации, в частности, публикуются материалы о технологиях изготовления и использования взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления сотрудникам правоохранительных органов; в закрытых чатах осуществляются детальная проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности», - также сказано в сообщении.