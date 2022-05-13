Последнее обновление: 13.05.2022 14:32

КГБ Беларуси внес четверых граждан в список лиц, причастных к терроризму

КГБ Беларуси включил в список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, еще четверых граждан страны: Андрея Будая, Алексея Гамезо, Алексея Иванисова и Александра Муравьева.

Основанием для включения в перечень указанных лиц стало предъявленное им обвинение по статьям 359 УК РБ ("Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля"), ст. 290-4 УК ("Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней"), ст. 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"), ст. 361 ("Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь").



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