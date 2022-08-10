Fitch спрогнозировал сохранение высоких цен на уголь в Азии в ближайшие годы

Цены на уголь в азиатском регионе могут остаться высокими на протяжении нескольких лет из-за отказа Европы от российских поставок.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Fitch.

Решение стран ЕС прекратить закупать уголь в РФ повысит спрос на этот вид топлива, импортируемый из других стран, включая Индонезию и Австралию. Кроме того, спрос на уголь вырастет из-за того, что некоторые страны планируют также отказаться от импорта российского газа и увеличить покупки сжиженного природного газа. Из-за этого государства, которые не смогут составить им конкуренцию, будут вынуждены увеличивать потребление угля, отмечают эксперты.

Теперь Fitch ожидает, что стоимость тонны угля с отправкой из австралийского порта Ньюкасл составит в среднем $320 в текущем году и $246 в период с 2022 по 2026 год. Предыдущий прогноз составлял $230 и $159 соответственно.