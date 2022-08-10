ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининградскую область

В среду, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, вступает в силу запрет на транспортировку российского угля и твердого ископаемого топлива через территорию Сообщества.

Однако, согласно разъяснению Европейской комиссии, в Литве из этого запрета действует исключение: лимитированное количество подсанкционной продукции разрешено перевозить по железной дороге. Исключение распространяется только на перевозку этих товаров транзитом через территорию ЕС в Калининградскую область, не превышающую средний объем между Россией и Калининградской областью за последние 3 года.

По данным, предоставленным агентству BNS Литовскими железными дорогами, в январе-мае этого года по железной дороге из России в Калининград через Литву была перевезена 1 млн тонн угля. Россия возобновила транзит подпадающих под санкции товаров в Калининградскую область и из нее в июле, примерно через месяц после того, как Литва запретила его на основании регламента ЕС, принятого в апреле, и более раннего толкования ЕК. После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, в июле ЕК подготовила новые пояснения, которые позволили возобновить железнодорожный транзит, а объем грузов в этом году должен рассчитываться исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019-2021.