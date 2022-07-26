«Газпром» лишился права пользования крупнейшим газохранилищем Австрии

Компания "Газпром" потеряла права на пользование крупнейшим в Австрии газохранилищем "Гайдах".

Об этом сообщает Австрийское агентство печати (АРА), передает Укринформ.

"Российская государственная компания "Газпром" потеряла права на пользование газохранилищем в городе Гайдах (Зальцбург). Соответствующая поправка в закон о газовом хозяйстве в конце июня позволила отечественному энергетическому регулятору E-Control передать другой компании неиспользованные "Газпромом" объемы хранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый закон обязал "пользователя хранилищем" – в конкретном случае "Газпром экспорт" – немедленно предложить другим компаниям "забронированную мощность, которую он систематически не использовал полностью или частично" или же вернуть ее компании-оператору хранилища – в данном случае дочерней компании "Газпром" GSA. При этом если пользователь хранилища не придерживается этого обязательства, то компания-оператор обязана сама изъять "зарезервированные, но систематически неиспользованные объемы у пользователя хранилища сразу после немедленного письменного уведомления". Забронированные объемы хранилища, которые на 1 июля используются менее чем на 10%, считаются систематически неиспользованными.

"Если компания-оператор, то есть дочерняя компания "Газпрома" GSA, не изымает неиспользованные объемы хранилищ у пользователя хранилища, то есть "Газпром экспорта", то GSA сама лишается своих прав как компании-оператора хранилища, что E-Control должна засвидетельствовать посредством сообщения ", – отмечается в сообщении.

В таком случае временно все функции компании-оператора газохранилища "Гайдах" переходят к австрийской компании RAG AG.

В настоящее время газохранилище в городе Гайдах на северо-западе Австрии подключено только к немецкой газовой сети. В то же время, новым австрийским законом предусмотрено и его подключение к австрийской газовой сети.

С 29 марта 2022 года уровень заполнения хранилища в Гайдахе компанией "Газпрома" GSA составил 0,0%. В последний раз значительные объемы использовались GSA в средине декабря 2021 года.