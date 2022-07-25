Лукашенко хочет вооружить инспекторов охраны природы «для защиты своей страны»

Лукашенко намерен обучить всех 549 работающих в стране инспекторов охраны природы военному делу, чтобы в случае необходимости они были бы готовы встать под ружье «для защиты своей страны».

Об этом Лукашенко сказал на встрече с главой Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте РБ Юрием Тертелем.

По его словам, инспекция будет довооружена, также стоит разработать соответствующие планы подготовки сотрудников.

«У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду… …Ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить. Это не потому что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей, там страну развалили еще до начала этой операции, - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий. И их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество", - потребовал Лукашенко.

В качестве примера он привел МЧС РБ.

«Встречаясь здесь с Министром по чрезвычайным ситуациям, я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков, ты сам это понимаешь не хуже меня, мы могли - не дай бог, тяжелые времена - создать хорошее военное подразделение. Все-таки там служат тысячи ребят-спасателей. Еще раз подчеркиваю: это очень подготовленные, умные ребята. Мы договорились, что в течение некоторого времени, в принципе, этот вопрос уже решен, мы будем иметь там несколько тысяч на случай "если" подготовленных бойцов», - сообщил Лукашенко.