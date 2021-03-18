Латушко: Голосование не отменяет внешнее и внутреннее давление на режим

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что как гражданин Беларуси своим голосом поддерживает инициативу Светланы Тихановской, но отметил, что голосование не отменяет давление на режим Лукашенко.

«Как гражданин Беларуси я понимаю важность взаимной поддержки всех демократических сил и поддержу своим голосом инициативу Светланы Тихановской. Она является избранным лидером беларуского народа. Исходя из мандата, предоставленного ей беларусами, она имеет право представлять позицию большинства граждан нашей страны в любых переговорах», - заявил Латушко.

Вместе с тем, он считает, что никакое голосование не отменяет выполнение режимом Лукашенко обязательных для начала диалога требований - освобождение всех репрессированных, а также прекращение насилия и наказание виновных.

«Все эти требования должны быть выполнены до переговоров, предметом которых должна стать организация новых выборов. А для этого сейчас крайне важно сосредоточиться на внутреннем и внешнем давлении на режим», - заявил Латушко.

«Именно эти задачи стоят в центре внимания НАУ», - добавил он.