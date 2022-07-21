В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу текущего года.

Выступая на форуме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если РФ "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок топлива, сообщает Финмаркет со ссылкой на издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре. Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение цен на топливо.