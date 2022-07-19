Верховный суд РБ вынес решение о прекращении деятельности независимых профсоюзов

Верховный Суд РБ вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

«В ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия» - говорится в сообщении Генеральной прокураторы РБ.

«Решения Верховного Суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований Конституции Республики Беларусь, Закона «О профессиональных союзах» и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи» - сообщает Генпрокуратура.