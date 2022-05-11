Власти Беларуси объявили экстремистским независимый профсоюз "Гродно Азот"

Гродненский областной суд признал экстремистской и запретил деятельность первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП) на "Гродно Азот".

"Гродненский областной суд по заявлению прокурора Гродненской области принял решение о признании первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот" экстремистской, запрещении ее деятельности и ликвидации с немедленным исполнением судебного решения", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Как установлено, деятельность названной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов», - сказано в сообщении.

В соответствии с решением суда, принадлежащее первичной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, при условии их непричастности к экстремистской деятельности, подлежит конфискации.