Последнее обновление: 11.05.2022 17:14

Власти Беларуси объявили экстремистским независимый профсоюз "Гродно Азот"

Гродненский областной суд признал экстремистской и запретил деятельность первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП) на "Гродно Азот".

"Гродненский областной суд по заявлению прокурора Гродненской области принял решение о признании первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот" экстремистской, запрещении ее деятельности и ликвидации с немедленным исполнением судебного решения", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Как установлено, деятельность названной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов», - сказано в сообщении.

В соответствии с решением суда, принадлежащее первичной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, при условии их непричастности к экстремистской деятельности, подлежит конфискации.

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